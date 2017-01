Eesti parima naisepeevehkleja Irina Embrichi jaoks oli möödunud nädalavahetus üks karjääri edukamaid - ta teenis Barcelona MK-etapil nii individuaal- kui naiskonnavõistluses teise koha.

"Irinal on koondises ülimalt oluline roll. Kuigi meil on ju teisedki naised heal tasemel, ei kujutaks ma ausalt öeldes Irinata praegust naiskonda ette," sõnas endine tippvehkleja Meelis Loit eile Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Naiskonna taktika on viimastel aastatel töötanud imeliselt: teised hoiavad seisu ja Irina ründab. Ja üldiselt võidukalt. Ta on mitmekülgne ja tark vehkleja. Lisaks on tal väga hea tehnika ja tugevad närvid. 36 eluaastat pole vehklemises midagi erilist, kogemusi kogudes on ta ainult tugevamaks muutunud!"

Embrich kerkis pärast laupäevast individuaalvõistlust maailma edetabelis viimaste aegade kõrgeimale kohale - kaheksandaks. Loit usub, et kui Embrich on uut olümpiatsüklit alustanud, siis tahab ta selle ka lõpuni viia.

"Ta on ise küll tagasihoidlik ja ütleb, et võtab tippspordis ühe aasta korraga, kuid mina usun, et ta tahab kindlasti Tokyo olümpiani võistelda. Jätkamiseks on stiimuleid küllaga: medal olümpialt või näiteks individuaalne kuld tiitlivõistlustelt. Arvan, et ta on ka ise veel indu täis," lisas Loit.