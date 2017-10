Maailmameistrid kodusel MK-l: Kuusk tõdes, et võitjaid saab olla vaid üks, Kirpul jäi kaotus kripeldama

Epeevehklemise MK-etapil Tallinnas jäid Kristina Kuusk ja Erika Kirpu pidama 1/16-finaali.

„Mis siin ikka kurb olla,“ sõnas 8:15 Julia Beljajevale alla jäänud Kuusk. „Sport on karm, võitjaid saab olla vaid üks, ülejäänud on kaotajad. Teame Beljajevaga täpselt, mis teine vehklemisrajal teeb. Nägin tema kaitses auke, aga jäin torgetega hiljaks, Beljajeva oli lihtsalt kiirem. Samas on ta väga heas vormis, jõudnud uuele tasemele.“

Kirpu kaotas venelannale Tatjana Gudkovale pärast minutipikkust lisaaega 9:11. Ta juhtis kahe torkega enne kolmanda kolmandiku lõppu ja lisaajalgi, aga seekord läks nii.

„Mõistagi jääb kaotus kripeldama. Võit oli peaaegu käes, võta see üles,“ kommenteeris Kirpu. „Lõpus hakkas vastane jõuliselt suruma ja ses olukorras ma ei tunne end mugavalt.“