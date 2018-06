Lehis jääb naiskonnavõistlusest kõrvale, lennupiletid on juba ostetud

Kuigi Katrina Lehis krooniti eile õhtul Euroopa meistriks, jääb ta võistkonnavõistlusest eemale. Eesti vehklemisliidu presidendi Margus Hansoni sõnul on naiskonna koosseis juba varem otsustatud ja muutma seda ei hakata.

„Naiskond pandi paika vastavalt treenerite otsusele ning Lehisele on juba tagasisõidupiletid ostetud,” sõnas Hanson. Ja lisas, et individuaalvõistluse valguses pole keegi naiskonna koosseisu muutmise küsimusega tema poole pöördunud. Samuti välistas president võimaluse osta Lehisele uus lennupilet. „See pole nii lihtne, tal on EM-il kaasas ka pisipoeg ja ema.”

Lehise treener Helen Nelis-Naukas oli sellest kuuldes hämmingus. „Euroopa meistrit ei võeta võistkonda – nalja teete või? Mis need piletid siia puutuvad? Need visatakse prügikasti ja ostetakse uued,” sõnas ta. „Aga mis saab MM-ist? Kuidas saab Euroopa meistrit MM-i koondisest välja jätta?”

Kuu aja pärast toimub Hiinas MM. Esialgu Lehis sinna sõitvasse koondisse ei mahu. Hanson ei osanud ütelda, kas seda otsust muudetakse. „Eks näis, mis saab. Aeg annab arutust,” sõnas ta.