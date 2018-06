Kuusk: kõige õnnelikum oli hetk, kui sain aru, et võtan medali

Vehklemise EMil karjääri esimese individuaalse tiitlivõistluste medali saanud Kristina Kuuse sõnul on tema jaoks iga medal hea.

„Kõige õnnelikum hetk oli see, kui sain aru, et võtan siit medali. Seda tunnet ei ületa miski – ei hõbeda, ega kulla võit,“ meenutas Kuusk medali taganud veerandfinaali võitu. Medali taganud kohtumises alistas ta Ukraina esindaja Olena Kryvytska 15:14.

„Veerandfinaalis oli vahepeal tunne, et panen asjad kokku. Kaotasin talle alagrupis 1:5 ning veerandfinaaliski tekkis tunne, et ma ei suuda välja mõtelda, mida võitmiseks teha. Ütlesin siis endale, et Kuusk, korja end kokku ja tee see asi ära.“

Poolfinaalis alistas Kuusk Julia Beljajeva, finaalis kaotas otsustava torkega Katrina Lehisele.

Kuuse jaoks algas EM väga raskete matšidega alagrupiturniiril. Korraks tekkis tal isegi tunne, et ei pääse edasi. „Kaotasin ja kaotasin… selles olukorras ei osanud ma isegi nutta,“ tunnistas ta. Lõpuks pääses ta kolme võidu ja kolme kaotusega edasi. Probleeme oli ka esimeses ringis, kus ta tuli välja 10:13 kaotusseisust ning võitis 15:13.