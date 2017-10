Kristina Kuusk: kirikusse küünla viimine medalit ei too

Senisest meediakajastusest võib jääda mulje, et Kuusk on epeenaiskonnas neljanda rivi vasakpoolseim luik, kui kasutada balletitermineid. Asjatundjad on teisel seisukohal. Kuusk pani koos Irina Embrichiga aluse praegusele kuldsele põlvkonnale ja suuresti tänu tema vägevale vehklemisele võideti juulikuus MM-tiitel.

Ometi eelistab Kuusk pigem varjus püsida ja laseb teistel särada. „Klikke ma teie lehele tootma ei hakka, eraelust ei räägi,” kuulutab ta lõbusal ilmel – otsekohene, nagu ta on.