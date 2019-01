Kolm epeenaist Katari MK-etapi põhitabelis, meestest jätkab vaid Novosjolov

Põhitabelisse ehk 64 parema hulka pääses neli Eesti koondise liiget.

Naistest läks otse edetabelikohaga põhitabelisse mullune Euroopa meister Katrina Lehis. Läbi kvalifikatsiooni lisandusid Julia Beljajeva ning Nelli Differt.

Teada on ka nende esimese ringi vastased. Lehis kohtub hiinlanna Sihan Yu'ga, Beljajeva ristab mõõga Alexandra Ndolo'ga Saksamaalt ja Differti oponendiks on Young Me Kang Lõuna-Koreast.

Meestest on 64 hulgas Nikolai Novosjolov, kes tagas otsepääsme tänu kõrgele kohale maailma reitingus. Kvalifikatsioonist keegi läbi ei tulnud. Alagrupimatšide järel läksid omavahel play-off'is kokku Sten Priinits ja Peeter Turnau. Matši võitis Turnau, kes järgmises ringis omakorda komistas.

Novosjolovi esimeseks vastaseks on sakslane Stephan Rein.