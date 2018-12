Katrina Lehise elukaaslane: ta jätab paha tuju ukse taha ja kodus mind ei torka

"Esimesed pool aastat päris nii ei möödunud, et ühes käes oli mõõk ja teises laps, küll aga oli ta koos Harri emaga ühes saali otsas, kui mina teises otsas trenni tegin," meenutas Lehis pärast lapsesaamist sporti naasmist.

Lehis rääkis, et last on aidanud hoida veel ka tema ema, õde ja ka Harri õde. "Neid inimesi selles tiimis on palju. Nad käisid minuga eelmisel hooajal igal võistlusel kaasas. Laagrid ja võistlused möödusid meil kõik koos. Praegu teen trenni nii, et viin lapse Harri ema juurde ja lähen ise trenni," lisas Lehis.

Euroopa meistritiitli toonud päeva meenutas Lehis nii: "See oli mu enda jaoks ka üsna üllatav. Vaatan sellele tagasi loomulikult väga hea tundega. Poolfinaali ja finaali matše videost vaadata on väga võimas tunne. See oli minu jaoks väga müstiline päev. Säilitasin külma närvi, kaotusseisust võidelda mulle väga sobis. Olen palju mõelnud, miks see nii läks. Ega ma täpselt ei teagi."

"See oli mu esimene hooaeg pärast sünnitust. Hooaja algus oli olnud konarlik. Kuna olin alles tagasi tulnud, siis oli EM-tiitel seda üllatavam. EM-i ja sporti naasmise vahe oli veidi väiksem kui aasta. Veebruaris tundsin, et olen endises vormis tagasi ning mõne kuu pärast olin juba Euroopa meister. See oli minu jaoks ime!"

Lehise elukaaslaselt uuriti muu hulgas, kas Katrina kipub ka kodus teinekord "teravalt torkama", kui ta pahas tujus on.

"Õnneks ta on selline inimene, kes jätab paha tuju ukse taha ja tuleb koju hea tujuga. Ta väga ei torka mind," vastas Harri.