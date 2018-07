Katrina Lehis: närvikava oli MM-il hoopis teine

Vehklemise hooaeg sai läbi maailmameistrivõistlustega Hiinas. Epee individuaalturniiril 7. ja naiskonnaga 6. koha saanud Katrina Lehis oli lõppenud hooaja edukaim Eesti vehkleja.

“Enam-vähem olen rahul. Individuaalvõistlusega ma arvan, et pean küll rahul olema, aga võistkonnaga oleks tahtnud muidugi paremini kõike,“ rääkis Lehis ERR-ile.

Lehise sõnul oli MM-il võrreldes EM-iga närvikava hoopis teine. “MM-il oli natukene teistmoodi, et juba oli see medal jälle nii lähedal ja vastane oli muidugi väga tugev,“ lisas ta.

Nüüd saab Lehis natuke puhata ja seejärel algab ettevalmistus uueks hooajaks. “Tahaksin korraks ennast välja lülitada ja siis hakkame üldfüüsilisega pihta ja läheme vaikselt vehklemisele ja siis juba hakkavad võistlused näitama, et kuidas see vormi ladumine on läinud,“ rääkis ta.