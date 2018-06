Kahju! Eesti epeenaiskonna jaht EM-kullale lõppes poolfinaalis

Serbias Novi Sadis jätkuval vehklemise EM-il heitleb Eesti epeenaiskond koosseisus Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Irina Embrich ja Erika Kirpu pronksile - poolfinaalis tuli tunnistada Prantsusmaa 45:36 paremust.

Poolfinaal Prantsusmaaga kujunes suuresti prantslannade taktikepi all, kes said Irina Embrichi ja Kristina Kuuse esimestest minimatšidest edu sisse ning ei andnudki seda enam käest. Vahepeal vähendas vahetusnaisena sekkunud Erika Kirpu küll vahe kahe torke peale (22:24), ent rohkemaks Eesti tiimil jõudu ei jagunud.

Poolfinaalis jäid individuaalses arvestuses ainsa Eesti naisena plussi Beljajeva, kelle minimatšid lõppesid kogusummas 18:14 meie kasuks. Ühe minimatši vehelnud Kristina Kuusk kaotas selle 2:5, tema asemele sekkunud Kirpu saldoks jäi 8:9. Kõige suurem vahe tuli Embrichi pealt, kes sai oma minimatšides kokku 8:17. Enne viimast minimatši, kus tal juba riskida tuli, oli saldoks 4:9.

Kell 17 algavas pronksimatšis läheb Eesti vastamisi Ukrainaga.

Dramaatilises veerandfinaalis mängiti Rumeenia vastu maha küll viietorkeline eduseis, ent suudeti siiski lisaajal 24:23 võit võtta. Otsustava torke tegi meie ankrunaine Embrich, kes oli viimase minimatši eel küll maailma ühe tipu Ana-Maria Popescu vastu kahe torkega ees, ent lasi Popescul viigistada. Lisaajal tegi torke aga ikkagi Embrich, kes viis sellega Eesti nelja parema sekka.