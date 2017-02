„Eks mul neid säravaid hetki ikka tuleb,“ naeris 2013. aasta maailmameistriks kroonitud epeevehkleja Julia Beljajeva, kes täna Legnano MK-etapil esikoha võitis. „Tegelikult sain MM-tiitli vist liiga vara. Pärast seda oli raske vehelda, tahtsin end kogu aeg tõestada.“

Beljajeva sõnul oli keeruline seegi, et tuli koondisekoha eest võidelda. „Viimasel aastal pühendasingi end peamiselt naiskonnale,“ sõnas ta. „Nüüd, Legnanos, heitsin kõik muu, ka Rio olümpia kurbuse kõrvale – olin just see, kes olen. Kuidas ma muidu kriitikutele tõestada saan, et oskan vehelda, kui ainult võites.“