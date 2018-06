JÄLLE MEDAL! Eesti epeenaised võitsid EMil pronksi

Serbias Novi Sadis toimuval vehklemise EM-il võitis Eesti epeenaiskond koosseisus Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Irina Embrich ja Erika Kirpu pronksmedali.

Kui Eesti naiskonna teekond kuldmedalite suunas lõppes tulises poolfinaalis 36:45 kaotusega Prantsusmaale, siis pronksikohtumises alistati Ukraina naiskond tulemusega 42:37.

"See on võidetud pronks, mitte kaotatud kuld või hõbe," sõnas tiitlivõistlustelt juba 12. medali võitnud Irina Embrich Delfile ja Eesti Päevalehele. "Väga pingeline turniir oli. Prantsusmaa vastu hakkasime kiirustama, jäime kaotusseisu ja sellest enam välja ei tulnud."

"Ukraina vastu oli selge, et medal tuleb võita. Äärmiselt pingeline matš oli, aga kõik vehklesid meil väga hästi. Võitis see, kes vähem lollusi tegi, meie suutsime taktikast kinni pidada," arutles Embrich. "Julija Beljajeva oli super, tõi plusse ja Kristina Kuusk suutis eelviimases minimatšis Ukraina hullud rünnakud vastu pidada. Minul läks enam-vähem. Seda kindlust, mis vanasti, veel ei ole, aga veerandfinaalis õnnestus Rumeenia vastu otsustav torge siiski ära teha. Tuleb tunnistada, et noored astuvad mulle juba kannale, nad kõik on väga head vehklejad."

