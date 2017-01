Eesti epeenaiskonna kapten Irina Embrich tunnistas, et ühetorkeline finaalikaotus Barcelona MK-etapil Hiinale oli kibe, kuid lõppkokkuvõttes oli see nädalavahetus eestlannadele edukas.

Finaali viimases minimatšis kohtus Embrich hiinlannade ankrunaise Yiwen Suniga, kellele ta eile individuaalturniiri finaalis 11:15 kaotas. 14:14 viigiseisult alanud matšis sai Eesti hiinlanna passiivsuse tõttu kohe prioriteedi. Viimane minut oli torgeterohke ning pinget jagus viimase 1,5 sekundini, kui Embrich veel 21:22 kaotusseisust rünnakule asus. Oleks ta torke teinud, saanuks Eesti prioriteedi tõttu viigiseisult esikoha endale.

"Eilses matšis ei tahtnud tema üldse vehelda, ma ei tahtnud jällegi finaalis niisama seista - see pole eriti põnev. Täna oli vastupidi. Mõtlesin ise, et ei lähe, aga saime siis prioriteedi. Harjutame tihti trennis ka paari sekundiga torke tegemist. Poolteist sekundit on piisav aeg, aga läks seekord nii," rääkis Embrich telefonitsi Delfile ja Eesti Päevalehele. "See hiinlanna karistab iga su vea ära. Temaga tuleb väga ettevaatlikult vehelda. Üks väike samm ette võib saada saatuslikuks."

Hiinaga kohtus Eesti ka Rio de Janeiro olümpia poolfinaalis, kuid tänane koosseis oli eestlannade jaoks võõras. "Kõik nad olid meie jaoks üsna tundmatud ja riskida eriti nende vastu ei tahtnud, kuigi tegelikult võinuks proovida. Neil pole vahet - toovad turniirile teise või kolmanda võistkonna, ikka on päris head. Matši keskel tegi vastaste parim tegija oma töö ära (12:9 eduseisust sai 14:14 viik, kui Yiwen Suni vastas oli Julia Beljajeva - toim)."

Kokkuvõttes peab Embrich nädalavahetust kordaläinuks. Ta ise sai individuaalturniiril teise koha, Beljajeva jõudis kaheksandikfinaali, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk 32 parema hulka. "Ma arvan küll, et võib rahule jääda. Ka võistkonnaga võtsime ennast kokku. Peame taset hoidma," sõnas Embrich.

Järgmine võistkondlik MK-etapp peetakse kolme nädala pärast, 12. veebruaril Itaalias Legnanos.