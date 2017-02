Julia Beljajeva näitas Itaalias Leganos toimunud epeevehklemise MK-etapil suurepärast vormi ja saavutas individuaalturniiril esikoha!

Veerandfinaalis alistas Beljajeva poolatari Kamila Pytka 15:10 ja poolfinaalis maailma esinumbri Sara Besbesi (Tuneesia) 15:11.

Finaalis Lauren Rembi vastu läks Beljejeva juhtima 7:3, lasi prantslanna järgi 7:6, kuid otsustavatel hetkedel oli kindlalt parem, võites 12:8.

Eesti koondise peatreener Kaido Kaaberma sõnas vägeva võistluse järel: "Beljajeva vehkleb sama hästi, kui 2013. aastal maailmameistriks tulles. Pärast seda tabas teda väike mõõn, aga naiskonavõistluses oli ta enamasti väga hea. Ma ei võtnud teda naiskonda ilusate silmade pärast."

"Vaimselt oli Beljajeval väga raske, kui teatud isikud hakkasid teda tümitama, nõudes, et ta naiskonnast välja heidetakse, ja hulk koeri kaasa haukus," lisas Kaaberma. "Eelkõige on esikoht tähtis Beljajevale, sest ta näeb, et on valmis endiselt maailma tasemel vehklema."

Beljajeva on varem MK-l poodiumil olnud vaid korra - 2014. aastal Dohas teine. Praegustest Eesti epeenaistest on MK-etapi võitnud vaid korra Erika Kirpu.

Teise Eesti vehklejana Leganos kaheksa hulka jõudnud Irina Embrich pidi veerandfinaalis alla vanduma ukrainlanna Dzhoan Feybi Bezhurale napilt, 12:13.