Erika Kirpu viitab Katrina Lehise MM-koondisesse võtmisel korruptsioonile

Esmaspäeval kogunenud Eesti Vehklemisliidu juhatus otsustas, et tänavusele MM-ile sõidab ka värske Euroopa meister Katrina Lehis. Varasemalt paika pandud reeglite ja kinnitatud koondise nimekirja kohaselt pidid maailmameistrivõistlustele sõitma Kristina Kuusk, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Erika Kirpu, kuid eilse otsusega visati Kirpu üle parda ja asemele võeti Lehis.

Loomulikult on Kirpu ärritunud, et Lehis tema asemel koondisesse võeti. Vastavalt reeglitele oleks pidanud MM-ile sõitma tema, kuid juhatuse otsustas muuta varem paika pandud reegleid. Kirpu kirjutas seepeale Facebookis, et tegemist võib olla korruptsiooniga.

“Juhatuse otsusega on reegleid rikkutud ja MM-i koondist viimasel hetkel muudetud. Juhatuses: Lehise isiklik sponsor - Indrek Madar, Lehise treeneri poeg - Ian Nelis. Kas mulle tundub, või nendel on otsesed huvid? Korruptsioon?“ kirjutas Kirpu.

“Tahan elada paika pandud reeglite järgi. Pidev reeglite muutmine ei vii edasi ning mõjub halvasti vehklemisliidu sisekliimale,“ lisas ta veel. “Konkurents on hea. Kui keegi jääb välja, sest ta ei pääsenud, on üks asi. Kui keegi jäeti välja, sest olukorda forsseeriti, on teine asi. See on anarhia, see on probleem. Olen vehklemisliidus väga pettunud, väga-väga-väga pettunud. Mulle on meie president valetanud.“