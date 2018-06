Erika Kirpu treenerist ema avalik kiri Eesti Vehklemisliidule: miks peavad teie räpaste intriigide tõttu kannatama ausad sportlased?

Aga 25.juunil muudate selle otsuse.

21. mail saadab president Erika Kirpule kirja:

“Tere, Erika,

Vôin Sulle kinnitada, et juhatus on otsustanud, et Dubai MK oli viimane vôistlus, mille punktid MM arvestuses arvesse läksid. Seega ei lähe arvesse ei Cali GPle, Tallinna MV ega ka EM punktid.

Parimate soovidega,

Margus Hanson»

Aga 25.juunil selgub, et ta pettis teda.

Arvestades sellist kiirustamist, Te muudate omaenda otsuseid ja eitate oma sõnu, tekib kahtlusi Teie arukuses, et usaldada Teile saatuslike otsuste vastuvõtmist.

Kuivõrd juhatusest on juba mitu inimest lahkunud ja teid on seal järele jäänud ainult viis ja kui arvestada sellega, et üks järelejäänud juhatuse liikmetest on K. Lehise treeneri sugulane (kuidas siis mitte aidata sugulast seda enam, et teda sinna topiti), teine aga on tema isiklik sponsor (kui palju on raha kulutatud – ei saa seda ju tuulde lasta), aga kolmas on president, kes on aheldunud oma ametitoolile kartes seda, et teda tahetakse ümber valida), millega ongi seletatav see, kuidas ebaausalt surutakse sportlast koondisesse, kes ei suutnud seda teha ausal teel.

Kuid seda ei tohi teha sellisel toorel viisil eirates kõiki seadusi, mille järelvalvaja Te peaksite idee kohaselt olema.

Ma ei ole Lehise vastu …

Ma olen Teie töömeetodite vastu, millega rikute kõiki Vehklemisliidu moraalseid ja eetilisi seadusi. Mispärast Teie räpaste intriigide tõttu peavad kannatama ausad sportlased?! Kas Te magate rahulikult peale enda poolt sooritatud alatusi? Kas Teid südametunnistus ei piina? Või puudub see südametunnistus Teil hoopiski?

Eesti Vehklemisliidul on selline rahvalik „lõbu“, alati enne igat maailmameistrivõistlust ja Euroopa meistrivõistlusi korraldada kärarikkaid mürgleid, mis on initsieeritud ühe skandaalselt tuntud isiku poolt – Haapsalu treeneri poolt. Tema „üritus“ elab ja õitseb.

Kaks sportlast koondisest juba kannatasid Teie tegevuse tõttu, huvitav, kes on järgmine ohver Teie räpastes üritustes – kas Kristiina Kuusk või Julia Beljajeva ---?“