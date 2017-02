Legnano MK-etapi poolfinaalis ja finaalis kasutas Eesti taktikat, kus põhiliselt vehklesid Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk. Naiskonna liider 36-aastane Irina Embrich tuli rajale vaid viimaseks minimatšiks.



„Embrich oli pisut väsinud,“ selgitas naiskonna peatreener Kaido Kaaberma. „Teisalt peavad tüdrukud õppima vehklema ka Embrichita, saamaks enesekindlust, et ka liidrita suudetakse võite võtta. Saadi kenasti hakkama, kõik olid väga tublid. Lõppkokkuvõttes on meie naisvehklejad nii tugevad, et pole vahet, kes rajale tuleb.“

Poolfinaalis Korea vastu läks Embrich rajale eduseisul 7:4 ning viis naiskonna võidule 15:12.

Hiina vastu ankrunaise jaks paraku ei hakanud – Embrich alustas vehklemist seisult 17:18, oli veel kümme sekundit enne matši lõppu vaid ühetorkelises kaotusseisus, kuid hiinlanna Yiwen Sun kaitses hästi ja Hiina võitis 28:25.