Epeenaiskond pidevas muutumises: mullune liider langes neljandaks

Jaan Martinson sporditoimetuse reporter RUS

Katrina Lehis Foto: Hendrik Osula

Eesti epeenaiste kodune edetabel on sedavõrd tihe, et muutumised toimuvad iga turniiriga. Edetabelikohad on olulised seetõttu, et vastavalt reeglitele pääsevad kolm paremat automaatselt vehklema naiskondlikul turniiril ja neljanda liikme valib peatreener kahe järgneva hulgast.