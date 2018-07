EOK sekkus Kirpu päästmiseks vehklemisskandaali

Eesti vehklemisliidu juhatuse 5 : 0 häältega vastu võetud otsus kinnitas MM-i koondisse Euroopa meistriks kroonitud Katrina Lehise ning põhjustas naiskonnast välja jäänud Erika Kirpule unetuid öid ja pisaraid. Kes arvab, et seejärel asi vaibus, eksib. Ei vaibunud. Alaliidu juhatuse otsus, millega koondise valikureegleid rikuti, oli juriidiliselt korrektne. Põhikirja järgi oli juhatusel õigus saata EM-i individuaalturniirile vehklema Lehis ning lähetada tema ka MM-ile koos Irina Embrichi, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusega. Tundus, et teema on ammendunud, kui ühtäkki otsustas sekkuda Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Suklese isikus, kes kirjas vehklemisliidule tegi kolmest punktist koosneva kompromissettepaneku.