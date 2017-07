Embrich tõusis Kanteri kõrvale Eesti läbi aegade parimaks medalimasinaks

Irina Embrich Foto: Karli Saul

Eesti epeenaiskond koosseisus Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ning Kristina Kuusk jõudis Leipzigis toimuval MMil finaali ehk medali on eestlannad endale kindlustanud. See tähendab ühtlasi seda, et Embrichi on nüüd tiitlivõistlustelt võitnud 11 medalit ning selle näitajaga on ta koos Gerd Kanteriga Eesti kõige edukam sportlane.