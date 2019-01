Eestlannadest jätkavad Havannas 64 parema hulgas vaid Lehis ja Kuusk

Individuaalvõistluse kvalifikatsioonist suutis põhivõistlusele murda vaid Kuusk. Nii Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Nelli Differt kui Veronika Zuikova ei suutnud 153 naise hulgast 64 parema hulka jõuda.

Otse põhitabelisse pääses mullune Euroopa meister Katrina Lehis, kes maailma reitingus mahub esikümnesse.

Treener Helen Nelis-Naukas kirjutas Facebookis, et Havanna võistluse korraldus on jätnud siiani kõvasti soovida, sest kvalifikatsioon venis väga pikaks. Just selline pikk ootamine saigi tema sõnul mitmele koondislasele saatuslikuks.