Kui Eesti vehklemisnaiste suurim probleem on välja selgitada kuue maailma tipu (neis viis on võitnud individuaalseid tiitlimedaleid) seast need neli, kes võistkonnavõislusele, EM-ile ja MM-ile pääsevad, siis meestel on hoopis teised mured.

Viiel naisel on töötasu ja ettevalmistusraha tagatud Tokyo olümpiani, meestel – kui EM-il hõbeda võinud Nikolai Novosjolov välja arvata – läksid aga tänavused tiitliturniirid untsu ning Sten Priinitsal, Peeter Turnaul ja Jüri Salmil on armuaega järgmise suve lõpuni. Sealtmaalt, kui tulemust ei tule, kaob EOK palk ja toetus. Paraku on suurem osa asjaoludest vehklejate vastu. „Meil on tekkinud kaos,” tunnistas Salm.