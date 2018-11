Eesti komistas jälle lõhkuvate ameeriklannade otsa

Eesti naiste epeevehklemise nelik komistas Tallinnas toimunud MK-etapil USA-le, jäädes veerandfinaalis alla 37 : 45. Sama vastane lõpetas Eesti neliku teekonna ka suvisel MM-il. Ameeriklannad on ühtlasi valitsevad maailmameistrid.

„USA on meie jaoks ebamugav vastane. Nad on jõulise stiiliga ja lõhuvad meie tüdrukute vehklemist,” tõdes Eesti naiste koondise peatreener Kaido Kaaberma. „Võitmatud nad kindlasti ei ole, kuid maailma 15 esimest naiskonda on meie jaoks kõik keerulised vastased. Oleme selles seltskonnas kõigile kaotanud.”