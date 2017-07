DELFI VIDEO | Võidukaid epeenaisi tabas lennureisil halb üllatus

Maailmameistriks tulnud Eesti epeenaiskond jõudis täna Tallinnasse - paraku ei saa sama öelda sportlaste pagasi kohta, mis jäi Frankfurti lennujaama.

Finaalis ehk Eesti parimaks tõusnud Kristina Kuuse jaoks on maailmameistri staatus juba kohale jõudmas, kuid naeratus pole 24 tunni jooksul naise näolt kadunud. "Ma kahtlustan küll, et mitte, sest täna ärkasin juba sellise tundega, et "oo, midagi ägedat on vist juhtunud"!" sõnas Kuusk.

Kas neiu on praeguseks aru saanud, et ta on maailmameister? "Tahaks loota! Ma pole varem maailmameister olnud, nii et ma ei oska öelda, kas see tänaseks on kohale jõudnud, aga vist on!"

