DELFI VIDEO | Kahe medaliga naasnud Beljajeva tuli välja ootamatu avaldusega

Leipzigi MM-ilt individuaalse pronksi ja võistkondliku kullaga naasnud Julia Beljajeva tuli välja ootamatu avaldusega: tema enda arvates ei kuulugi ta veel maailma tippu!

Beljajeva jaoks oli tegu juba teise MM-kullaga: 2013. aastal triumfeeris ta individuaalarvestuses.

"Neli aastat tagasi tulin tõesti maailmameistriks, aga ikkagi - see tunne on praegu väga uhke," sõnas Beljajeva.

Kahekordse maailmameistri sõnul pole suurt vahet, kas võitjaks tulla individuaalselt või võistkondlikult. "Väga suurt vahet ei ole. Kui poodiumil seisad, siis sa ei erista, kas see on individuaalne või võistkondlik - ikka on need rõõmupisarad ja see uhke tunne enda, oma võistkonna ja oma riigi ees."

Sealjuures ei tunne Beljajeva veel enda sõnul, et ta kuuluks päriselt maailma tippu. "Üks asi on see, kui sa oled kuskil reitingus kõrgel, teine aga see, kui sa juba ise hakkad tundma, et kõik, ma juba kuulun sinna. Praegu ma tunnen, et mul on veel arenguruumi ja on, kuhu kasvada."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!