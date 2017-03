Julia Beljajeval on jälle põhjust rõõmustada.

Epeevehkleja Julia Beljajeva sai pärast Legnano võitu Budapesti MK-etapil kolmanda koha.

Hetkeseisuga võib öelda, et Beljajeva on tänavuse aasta säravaim täht. Õigemini komeet, tulnud mustast august. Arvati, et 2013. aasta MM-kuld oli sähvatus, sest sealt edasi algas langus. Ent tänavu vehkleb Beljajeva nagu parimail päevil.