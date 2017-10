Asi selge! Epeenaiskonda pääses Lehis. Aga kes on Tallinna Mõõgal ankrunaine?

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma kuulutas välja, et vigastatud Irina Embrichit asendab hooaja esimesel MK-etapil Tallinnas Katrina Lehis.

Epeenaiskonna ankrunaise Embrichi randmevigastus pole veel paranenud – mõõka ta veel kätte ei võta. Ülejäänud naiskonna liikmed, valitsevad maailmameistrid – Kristina Kuusk, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu – on võitlusvalmid.

„Ütlesin treeningul välja, et naiskonda pääseb Lehis,“ rääkis Kaaberma. Samas ei teadnud ta veel, kellest MK-etapil Tallinna Mõõk saab ankrunaine.

„Viimasena on rajale läinud turniiridel nii Kuusk, Kirpu kui Beljajeva,“ selgitas Kaaberma. „Matše on Tallinna Mõõgal mitmeid, vaatame, kuidas tüdrukud vehklevad. Mingid mõtted mul on, aga otsust veel mitte.“

48. Tallinna Mõõk toimub Kalevi spordihallis 20.-22. oktoobrini. Naiskonnavõistlus on kava viimasel päeval.