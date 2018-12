Aasta vehklejad on Lehis ja Novosjolov, parim treener Nelis-Naukas

Vehklemisliidu president Margus Hansoni sõnul oli 2018. aasta järjekordne tähelepanuväärne ja saavutusrohke aasta pikas ja kestvas eduloos. "Tänavused Euroopa meistrivõistlused kujunesid meie jaoks tõeliseks medalisajuks. Epeenaiste kolmikvõit Katrina Lehise, Kristina Kuuse ja Julia Beljajeva esituses, epeenaiskonna pronksmedal ning Nikolai Novosjolovi individuaalne hõbe pakkusid tõeliselt kaasahaaravaid ja kauneid esitusi ning näitasid ilmekalt, et Eesti on maailma absoluutsesse paremikku kuuluv vehklemisriik," märkis vehklemisliidu president.

Parimateks sportlasteks kuulutati valitsev Euroopa meister Katrina Lehis ja Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali võitnud Nikolai Novosjolov. Novosjolov sai veel teisegi tunnustuse, olles ka parim noorte treener. Parimaks treeneriks valiti Helen Nelis-Naukas. Kolmandat aastat järjest on parim noor Karoliine Loit. Noormeestest kuulutati parimaks Ruslan Eskov.

"Vehklemine on võidetud medalite arvult täna Eesti kõige edukam spordiala. Suurvõistluste finaalis näha kahte eestlast on aastatepikkuse pühendunud ja raske töö tulemus, mis teeb silmad ette ka teistele spordi suurriikidele. Mul on väga hea meel, et meil on treenereid, kes on pühendunud sellele, et spordialal oleks järelkasv ja viinud vehklemisele tänasele tasemele," viitas Hanson Helen Nelis-Naukase pikaajalisele edukale tegevusele vehklemistreenerina.