Viiekordne olümpiavõitja lõpetas kõigest 23-aastaselt karjääri: sain aru, et minu kehal on midagi viga

Pikas basseinis koguni 11 korda maailmameistriks kroonitud Franklin on viimastel aastatel olnud hädas traumadega nign kõige enam on teda piinanud õlavigastus. Lisaks on ta võidelnud depressiooniga. Nüüd on tema karjäär ametlikult läbi.

“Olen enda probleemidest väga avameelselt rääkinud. 2016. aasta olümpiamängudeks valmistudes rääkisin neist samuti avalikult. Mind piinas tohutu õlavalu, mis lõi välja nii trennides kui ka võistlustel. Lisaks vaevasid mind depressioon, ärevus ja unetus. Sel aastal sain samuti aru, et minu kehal on midagi viga ja see ei tööta niimoodi nagu ta peaks,“ kirjutas Franklin ESPN-ile saadetud kirjas.

Franklin pöördub kirjas mitmel korral tagasi valu juurde, mis teda on viimastel aastatel pidevalt saatnud. “Trennides saatis mind viimasel ajal pidevalt nii vaimne kui ka füüsiline valu. Tegin kõik endast oleneva, et sportida,“ lisas Franklin, kelle sõnul läks õlavalu aastatega aina hullemaks. Asja ei teinud paremaks ka operatsioonid.

Ameeriklanna sõnul on tal elus nüüd uued unistused ja eesmärgid. “Olen hakanud aru saama, et minu elu suurimaks unistused ei ole olümpiakullad. Minu suurimaks unistuseks on emaks saamine,“ avaldas ta.