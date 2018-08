VIDEO | Ülivõimas Adam Peaty nihutas 100 meetri rinnuliujumises taas maailmarekordinumbreid

Peaty sai EM-finaalis ajaks 57,00, mis lõi tema enda maailmarekordi üle 13 sajandikuga. Ükski teine ujuja ei ole sealjuures veel isegi 58 sekundi piiri alistada suutnud.

Eestlastest oli samal alal võistlustules Martin Allikvee, kes sai ajaga 1.01,55 30. koha.

'Unbelievable! It's unbelievable what this man is doing!' 👏

He can't believe it but it's gold and a new world record for @adam_peaty! 🥇#TheMoment #Glasgow2018 pic.twitter.com/qHrt3ChEbg