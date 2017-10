VIDEO | Läbi aegade parim olümpiasportlane depressioonist: tahtsin endalt elu võtta

23 kuldmedaliga läbi aegade kõige edukamaks olümpiasportlaseks olev USA ujuja Michael Phelps avaldas dokumentaalfilmis “Angst“, et ta võitles depressiooniga ning mõtles ka enesetapust.

Phelps räägib dokumentaalfilmis oma ärevushäiretest ja depressioonist. Phelpsi sõnul üritas ta probleemi eirata, kuid tegelikult läks ärevus seeläbi ainult suuremaks.

2014. aastal alkoholijoobes autoroolis vahele jäänud Phelps tunnistas, et toonasest taastusravist oli talle kasu.

“Jõudsin lõpuks murdepunkti. Ma ei suutnud seda olukorda rohkem taluda,“ rääkis Phelps. “Ma hakkasin rääkima läbielatust. Kui hakkasin asjadest rääkima, siis läks palju lihtsamaks. Sain aru, et on täiesti normaalne, et ma ei ole normaalne.“

“Jõudsin ühel hetkel olukorrani, kus ma ei tahtnud enam elada. See oli väga õudne olukord. Mõtlesin ka endalt elu võtmisele,“ meenutas Phelps.

“Angst“ on õppefilm, mida näidatakse lastele koolides ning päevakeskustes, et aidata probleemseid lapsi.

32-aastane Phelps tõmbas lõplikult oma sportlaskarjäärile joone alla mulluste Rio olümpiamängude järel.