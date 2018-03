VIDEO ja FOTOD | "Kuuma päikese eest..." Kartmatud ujujad peavad Tallinnas taliujumise MMi

Täna hommikul avati Tallinna Sadama Vanasadama Admiraliteedi basseinis 11. taliujumise MM, mis kuulub Eesti Vabariik 100 spordiprogrammi. Viie päeva jooksul võistleb maailma parima tiitli eest ligi 1500 ujujat 40 riigist, eksootilisemad külalised tulevad näiteks Sierra Leonest, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Lõuna-Koreast ja Argentiinast.

MM-i vanim osaleja on 93-aastane venelanna Anna Semenova. Mitmed võistlejad on sõitnud Tallinna perekonniti, teiste seas näiteks Rahvusvahelise Taliujumise Assotsatsiooni president Mariia Yrjö-Koskinen, kes võistleb koos oma kolme lapsega.

„Loodan näha palju rõõmsaid inimesi, kes võistlevad tõelises spordi vaimus,“ sõnas Yrjö-Koskinen. „Meie jaoks on tõeline au korraldada MM Eesti sajanda sünnipäeva aastal. Võistlusbassein on ehitatud Läänemerre, meil on rekordarv osalejaid 40 riigist,“ kirjeldas Yrjö-Koskinen esimest korda Eestis toimuva MM-i erilisust. Varasemal kahel MM-il osales veidi üle 1200 ujuja.

Tänane võistluspäev algas 25 m liblikujumisega, mis on MM-i programmis esimest korda. Õhtu lõpetab aga tõeline maraton, kui võistlejad läbivad 450 m. Pika distantsi võtavad ette ka kuus eestlast.

„Taliujumise MM ei ole üksnes spordivõistlus, vaid võimalus melust osa saada ka neil, kes ei ole tipptasemel ujujad,“ sõnas MM-i peakorraldaja Hannes Viherpuu. „Oleme ehitanud lisaks võistlusbasseinile ka B-basseini, kus on võimalik end vette kasta ning ujuda ilma ajavõtuta 25 ja 50 m,“ lisas ta. MM kestab laupäevani, mil on kavas põnevad teatevõistlused.