VIDEO | Hulljulge ujuja alustas teekonda Rootsist Saaremaale

Täna Eesti aja järgi kell 10.35 algas lennukas ettevõtmine Reval Offshore Challenge – pikamaaujuja Bruno Nopponen alustas Rootsist Farö saare majaka juurest teekonda Saaremaale. Soodsate ilmaolude korral loodab Nopponen ujumise lõpetada umbes 50 tunniga.

Nopponeni olid saatma tulnud mitmed kohalikud, kes hulljulgele mehele edu soovisid. Ilm oli stardi hetkel päikeseline ning veel soojust ligi 20 kraadi. See-eest päeva peale jõudsid kohale nii vihm kui ka tuuleiilid. Nopponen ujub tempoga umbes kolm kilomeetrit tunnis.

Saatepaatide ja ohutuse eest merel hoolitseb Revali Merekool. „Loodan väga, et ilm ikka vastu peab ja lubab Bruno unistusel täituda,“ sõnas Revali Merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno.

Nopponeni ujumisteekonnal on kaasas TTÜ Eesti Mereakadeemia purjejaht Tuulelind ja päästekaater Varvara koos Päästeliidu Juminda vabatahtlike merepäästjatega.

Tuulelinnu kapten Jarmo Kõster raporteeris pärastlõunal kohapealt: „Kõik on kulgenud plaanipäraselt, ilm on ettevõtmist enam-vähem soosinud. Vihma küll veidi sadas ja tuul on ka tõusnud, aga kõik on kontrolli all. Praegu tundub, et eemal on ähvardavad äikesepilved ja kostub ka mürinat. Jääb vaid loota, et meieni need ei jõua.“

Varvara pealt joodetakse Nopponeni iga 15 minuti tagant, mis tähendab, et 50 tunnise ujumise puhul tehakse seda 200 korda. Jootmise jaoks on kaatri peal kaks inimest, kes vahetustega sellega tegelevad. Tuulelinnu peal toimub mõlema meeskonna toitmine ning osalt ka magamine. Saatemeeskonda kuulub kokku 14 inimest.