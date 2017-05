VIDEO: Eestit esindav avalikult gei ujuja: sportlaste kohta ei peaks olema stereotüüpe

Ayrton Kasemets on spordigeeni pärinud enda isalt, vormeliveteranilt Tõnis Kasemetsalt. Temast saab esimene avalikult homoseksuaalne sportlane, kes on Eestit maailmatasemel esindanud, kui ta astub üles Taipeis 29. suveuniversiaadil. Vestlesime USA-s sündinud noormehega Skype'i teel, et saada aimdust tema suhtest Eesti kultuuriga ja sellest, kuidas ta näeb end spordimaailma stereotüüpide keskel.

Vaata videot!