USA-s harjutav Eesti ujuja täitis EM-i normi, lähedal oli ka Eesti rekord

Louisana ülikoolis õppiv ja treeniv Karl Johann Luht osales Atlantas toimunud TYR Pro Swim Series ujumisvõistlusel ning sai 50 meetri seliliujumises hakkama suurepärase tulemusega. Ta täitis suvel toimuva EM-i A-normatiivi ning ei jäänud kaugele ka Eesti rekordist.

21-aastane eestlane läbi 50 m selili ajaga 25.59 millega ta tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teisele kohale. Luhtist kiiremini on ujunud vaid Ralf Tribuntsov aastal 2015 tulemusega 25.45, vahendab Priit Aaviku ujumisblogi.

Ühtlasi ületas Luht ka augustikuus toimuvate Euroopa meistrivõistluste A-normatiivi milleks on seatud 25.73. "Arvestades sellega, et see oli minu esimene pikaraja võistlus üle kahe aasta ning pikas basseinis ma treeninud ei ole, siis oli hea tunne ujuda see aeg," sõnas ujuja. "Iseenesest ujumine oli enam vähem, paar viga tuli ikka sisse." Luht täitis ka kõik alaliidu poolt seatud kriteeriumid, et kuuluda nüüdsest A-koondisesse. See tagab talle ka 2000 eurot ettevalmistusraha.

"Ma arvan, et EM-iks suudan ühe käigu veel leida," räägib hetkel 25 jardi basseinis harjutav Luht. "Jalad on väga heas vormis, aga pean oma pikaraja tõmmet lihvima."

Euroopa meistrivõistluseks valmistub eestlane USA-s, sest Eestis ei ole võimalik pikas basseinis suvel treenida kuna need lihtsalt puuduvad. Lisaks suurepärasele 50 m seliliujumisele startis ta ka poole pikemal distantsil saades ajaks 55.98, kuid eestlane diskvalifitseeriti kuna ületas pööret tehes vee all 15 meetri joone, mis on reeglitega keelatud. Oleks tulemus lugenud, siis oleks Luhtist saanud kolmas Eesti meesujuja 100 m seliliujumises, kes saanud aja alla 56 sekundi.