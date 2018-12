Ujumise Eesti meistrivõistlustel on stardis kogu paremik

Eesti meistrivõistlustel on stardis palju Eesti tippujujaid. Maria Romanjuk, Martin Allikvee, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Margaret Markvardt, kes tulid just Hiinas toimuvalt MMilt on stardis ka Eesti meistrivõistlustel. Lisaks neile on kodumaal stardis ka USAs elav ja õppiv Kertu Ly Alnek.

Sellel aastal viiakse võistlused läbi eelujumiste ja finaalidena:

• 50 m ja 100 m distantsidel toimuvad A ja B finaalid

• 200 m distantsidel toimuvad A finaalid

• 400 m, 800 m ja 1500 m distantside kiiremad vahetused ujutakse õhtustes osades

Eesti lühiraja meistrivõistlused toimuvad 25 m ujulas 6-osalisena:



1. osa N, 20. detsember kl 09.30 (soojendus 08.30):



50 m vabalt

200 m selili

100 m rinnuli

400 m vabalt – nõrgemad vahetused

100 m liblikat

200 m kompleksi

4×50 m kombineeritult



2. osa N, 20. detsember kl 17.30 (soojendus 16.30):



50 m vabalt – A ja B finaal

50 m vabalt (paraujumine)

200 m selili – A finaal

100 m rinnuli – A ja B finaal

400 m vabalt – kiirem vahetus

100 m liblikat – A ja B finaal

200 m kompleksi – A finaal

4×50 m vabalt (segavõistkonnad)