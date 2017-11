Tallinnas toimuvale taliujumise MM-ile on juba registreerunud 27 riiki

Märtsi alguses Tallinnas toimuvale taliujumise MM-ile on novembri alguse seisuga registreerunud 27 riigi 650 sportlast.

"Esindatud on nii naaberriigid Läti, Soome ja Venemaa kui ka märksa kaugemad külalised Argentinast, Tšiilist, Tuneesiast ja Ameerika Ühendriikidest," loetles võistluste korraldaja Raido-Jaan Rei osalevaid riike. "Registreerimine on avatud veel 31. jaanuarini, meie eesmärk on võõrustada 1500 sportlast 50 riigist."

Juba eeloleval pühapäeval, 12. novembril alustab Tallinna taliujumisekeskus Pirital oma üheksandat hooaega. "Näeme, et tänavu on taliujumise vastu senisest veelgi suurem huvi, sest kodune MM toob kokku kõik need, kes on mingil ajahetkel on ala proovinud," sõnas Rei.

"Pirita jões on ette valmistatud 25 meetrine bassein, milles saavad algajad värskendava veega harjuda ja taliujujad trenni teha, et koduseks MM-iks parimas vormis olla," tõdes ta.

Taliujumise MM toimub Tallinnas Admiraliteedi basseinis 6.-10. märtsini. Kavas on 13 distantsi, lühemad 25-meetri ujumised, pikimad 200m distantsid.