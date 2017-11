Sõle ujulas võistleb nädalavahetusel kogu Eesti paremik

Sellel nädalavahetusel toimub Sõle ujulas rohkem kui 200 osavõtjaga ujumisvõistlus Kalev Open. Starti on tulemas praktiliselt kogu Eesti paremik eesotsas selliste nimedega nagu Martin Allikvee, Martti Aljand, Kregor Zirk, Maria Romanjuk, Daniel Zaitsev ja paljud teised.

Kalev Open toimub tänavu tiitlivõistluste formaadis, mis tähendab, et hommikuti on kavas eelujumised ja õhtul finaalid, kuhu pääsevad eelujumiste kaheksa paremat.

Igapäevaselt Türgis Energy Standard klubiga harjutav Kregor Zirk on leidnud aega tulla kodumaale ning teha enda selle hooaja esimene võistlus. "Eesmärgiks Kalev Openil on teha kiireid ujumisi," sõnas 18-aastane Zirk. "Tahan näha, mis efekti esimesed kaks kuud treenides Energy Standardiga on andnud."

Lühiraja EM-iks valmistuv Zirk stardib kolmel seliliujumise distantsil, 100 m- ja 200 m vabaltujumises ning samuti ühel enda põhialal 100 m liblikujumises. "Kõige enam oleksin rahul, kui suudaksin ennast positiivselt üllatada," jäi ujuja eesmärkidest rääkides tagasihoidlikuks. "Ettevalmistus on sujunud hästi, suurem töö on tehtud ja nüüd keskendume rohkem jõu- ja kiirustööle."

Üheks võistluste maiuspalaks saab olema 50 m- ja 100 m rinnuliujumine, kus peaosa hakkavad etendama Martin Allikvee ja Martti Aljand. Eelmisel nädalavahetusel Riia Sprindifestivalil oli Aljand enda nooremast konkurendist napilt üle.

Eesti rekord on ohus naiste 200 m kompleksujumises, sest Maria Romanjuk jäi Riias rekordist vaid paari kümnendiku kaugusele. Samuti saab Rio olümpialase esitusi nautida tema põhialadel ehk rinnuliujumise distantsidel. Lisaks eelmainitud ujujatele on stardis paljud lühiraja EM-iks ja Põhjamaade juunioride meistrivõistlusteks valmistuvad ujujad.

Hommikused eelujumised saavad alguse kell 10 ning finaalid mõlemal päeval kell 17.