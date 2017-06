Skandaalne olümpiavõitja rääkis avalikult suitsiidimõtetest

USA ujuja Ryan Lochte on tunnistanud, et võitles suitsiidimõtetega peale Rio suveolümpiamängudel skandaali keskmesse sattumist.

Toona väitis Lochte teiste USA ujumistiimi kuulnud meeste Gunnar Bentzi, Jack Congeri ja James Feigeniga, et sattusid ühes Rio de Janeiro bensiinijaamas röövi ohvriks. Kurjategijad olid sportlasi lausa relvaga ähvardanud. Hiljem selgus, et taksoga peolt saabunud mehed olid purjuspäi ise hoopis bensiinijaama vara lõhkunud.

Mehed tunnistasid hiljem oma teod üles ning vabandasid. Kui teiste meeste teod ununesid meedial kiiresti siis Lochte, kes oli nelikust kindlasti kõige kuulsaim sportlane, käitumine ja teod jäid paljudele pinnuks silma pikemaks ajaks.

Peale pahameele sai ameeriklane ka 10-kuulise võistluskeelu, mis kestab veel praegugi, ühtlasi jäi ta ilma ka kõikidest sponsoritest.

"Pärast Riot olin ma arvatavasti maailma kõige vihatuim inimene. Oli hetki, kus ma mõtlesin, et kui ma homme hommikul ei ärka, siis olgu nii," rääkis skandaalne sportlane ESPNile antud usutluses. Ajakirjanik küsis seepeale, et kas see tähendab, et ta mõtles enesetapule, Lochte noogutas. "Ma olin valmis lõpetama oma elu."

Kuid ujuja eraelu hakkas peale olümpiat minema ülesmäge. Enne jõule teatas, et on palunud naiseks Playboy tähe Kayla Rae Reidi, kellega teatati ka lapseootusest.

"Kõik meie elus juhtub põhjusega. 2013. aastal olin ma ujumisega teinud juba lõpparve. Ma olin väsinud. Nüüd olen ma aga elus leidnud uue eesmärgi, sest mul on sündimas poeg," ütles kuue kordne olümpiavõitja.

Lochte on kinnitanud, et tahab võistelda ka 2020 suveolümpiamängudel Tokyos.