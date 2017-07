Rootslanna tegi ujumise MM-il ajalugu

Täna võitis ta oma neljanda MM-kulla 100 meetri liblikujumises, ajaga 55,53 sekundit. Enda nimel olevast maailmarekordist jäi Sjöströmil vajaka 0,05 sekundit. Ükski naine pole varem ühel ja samal individuaaldistantsil nelja maailmameistritiitlit võitnud.

Sjöström käes on 100 meetri liblikujumises kõigi aegade 11 kiireimat aega.

Pühapäeval parandas 23-aastane Rootsi ujumiskuulsus 4x100 meetri krooli teateujumise esimeses vahetuses maailmarekordit. Kärbe oli koguni 0,35 sekundit. Sjöström ujus distantsi esimese naisena alla 52 sekundi, saades ajaks 51,71.

When you realise that you smashed a WORLD RECORD but the race continues! ;)#WR in 4x100 Freestyle by @sarahsjo! #swimming #FINABudapest2017 pic.twitter.com/EbxvYKFavM— FINA (@fina1908) July 23, 2017