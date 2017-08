Rootsist Eestisse ujunud Bruno Nopponen jättis teekonna pooleli

Pikamaaujuja Bruno Nopponen, kes alustas eile hommikul Rootsist Farö saare majaka juurest teekonda Saaremaale, jättis keeruliste ilmaolude tõttu Eestisse ujumise pooleli.

"Anname teada, et Eesti aja järgi eile kella 19 ajal otsustas Bruno ja saatemeeskond Rootsist Eestisse ujumise pooleli jätta ekstreemsete ilmaolude tõttu," teatas Eesti Ujumisliit. "Lained muutusid viimaste tundide jooksul üha suuremaks ning vastutuul oli üle 10m/s, mis tähendas, et Bruno seisis viimased tunnid ujudes peaaegu kohapeal või liikus veidi isegi tagasi. Ilmaprognoos näitas üha halvenevat ilma ning pimedas tormises meres oleks Bruno ära kadumise risk liiga kõrge olnud, et jätkata."

Nopponen oli lootnud, et soodsate ilmaolude korral õnnestub tal Eestisse ujuda umbes 50 tunniga.

Siiani on Nopponeni pikimateks ning keerulisemateks ujumisteks olnud Kihnult Ruhnule (58 km) ja Soomest Eestisse (60 km). Soomest Porkkalast Suurupini jõudmiseks kulus Nopponenil 19 tundi ja 13 minutit.