Rootsist Eestisse ujumise katkestanud Nopponen: liikusin 15 minutiga edasi 200 meetrit

Pikamaaujuja Bruno Nopponen, kes alustas eile hommikul Rootsist Farö saare majaka juurest teekonda Saaremaale, jättis keeruliste ilmaolude tõttu Eestisse ujumise pooleli.

"Anname teada, et Eesti aja järgi eile kella 19 ajal otsustas Bruno ja saatemeeskond Rootsist Eestisse ujumise pooleli jätta ekstreemsete ilmaolude tõttu," teatas Eesti Ujumisliit. "Lained muutusid viimaste tundide jooksul üha suuremaks ning vastutuul oli üle 10m/s, mis tähendas, et Bruno seisis viimased tunnid ujudes peaaegu kohapeal või liikus veidi isegi tagasi. Ilmaprognoos näitas üha halvenevat ilma ning pimedas tormises meres oleks Bruno ära kadumise risk liiga kõrge olnud, et jätkata."

Nopponen oli lootnud, et soodsate ilmaolude korral õnnestub tal Eestisse ujuda umbes 50 tunniga.

„Ilmataat mängis vingerpussi - lubatud vaikse ilma asemel tõusis merel torm. Vastutuul oli kuni 12m/s, laine tõusis kahe meetrini,“ sõnas Nopponen. „Vesi oli luksuslikult soe, saatemeeskond super, toit ja jook toimisid hästi, enesetunne ja minek oli väga hea,“ kirjeldas pikamaaujuja, lisades, et oleks pidanud alustama Saaremaalt. Kuid ilmateade näitas vastupidist tuult ja nii sündis ka otsus Rootsist startida.

„Juba esimese tunniga oli minul selge, et hoovus on vastu. Algul oli edasiminek veel 3,6 km/h, kuid mida aeg edasi, seda tugevamaks vastutulev hoovus muutus. Viimase 15 minutiga liikusin edasi 200 meetrit,“ rääkis vapper mees, kes kindlasti soovib järgmisel aastal eesmärgi ka lõpuni viia.

Sama meelt on ka teised, kes ettevõtmises kaasa lõid. „Olime ju arvestanud, et katkestamise oht on olemas. Kõige tähtsam oli ujuja turvalisus ja sellest pidi ka lähtuma. Kindlasti oleme valmis järgmisel aastal taas kaasa lööma, et Bruno saaks oma unistuse teostada,“ sõnas ujumismaratoni ohutuse eest vastutanud Revali Merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno.

Nopponeni ujumisteekonda saatnud TTÜ Eesti Mereakadeemia purjejahi Tuulelind kapten Jarmo Kõster tõdes, et katkestamine oli ainuõige otsus. „Kui tormine meri võtab võimu ja laine tõuseb kahe meetrini, pole valikut – seda enam, et pööret paremuse poole polnud näha. Ometi on Bruno saavutus märkimisväärne, tean, et alla ta ei anna ning katsetab uuesti. Mul on väga hea meel, et saime abiks olla,“ kommenteeris Kõster.

Siiani on Nopponeni pikimateks ning keerulisemateks ujumisteks olnud Kihnult Ruhnule (58 km) ja Soomest Eestisse (60 km). Soomest Porkkalast Suurupini jõudmiseks kulus Nopponenil 19 tundi ja 13 minutit.