Rio kahekordset olümpiahõbedat ähvardab võistluskeeld

Sarnase eksimuse eest on võistluskeeld soolas veel teiselgi Austraalia ujumiskoondise liikmel Thomas Fraser-Holmes´il.

21-aastane Groves sai Rio olümpial hõbeda 200 meetri liblikujumises, teenides Austraalia naisujujatest individuaalselt kõrgeima koha. Lisaks teenis ta hõbedase autasu 4x100 meetri kompleks teateujumises.

"Normaalses ühiskonnas teeme me kõik vigu," sõnas Fraser-Holmes telekanalile "7 News". "Vahest me lihtsalt hilineme sinna, kuhu ei tohiks," lisas ta.

Tippspordis kehtivate reeglite tõttu võivad teatud hilinemised maksta väga valusalt kätte.

Queensland swimmers Madeline Groves and Thomas Fraser-Holmes are facing bans after turning up late for drug testing. https://t.co/K5Fi11EAxa pic.twitter.com/Dy36npbLz7