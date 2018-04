Rekordi ujunud Kregor Zirk lõpetas 34 aastat kestnud ootuse

Täna sai Rootsis Stockholmis alguse neli päeva kestev kõrgetasemeline võistlus, millest võtab osa ligi tuhat ujujat enam kui 25-st riigist. Eduka alguse võistlustele tegi Kregor Zirk, püstitades avapäeva eelujumistes Eesti juunioride rekordi.

Zirk ujus uue juunioride rekordi 400 meetri vabaltujumises ajaga 3.58,28 ning ületas endale kuulunud tippmargi ligi kahe sekundiga, kirjutab Priit Aaviku ujumisblogi.

Märkimisväärne on Zirgi tulemus ka seetõttu, et viimati ujus eestlane seda distantsi alla nelja minuti 34 aastat tagasi. 18-aastase ujuja tulemus platseerub Eesti kõigi aegade edetabelis kuuendale kohale. Kiiremini on ujunud vaid Ivar Stukolkin, kellele kuulub ka rahvusrekord ajaga 3.53,95.

Uue juunioride rekordiga platseerus Zirk eelujumistes enda kõrvalalal 11. kohale, mis tagas talle pääsu õhtul toimuvasse B-finaali. Eelujumistes oli nobedaim uue Rootsi rekordi ujunud Victor Johansson tulemusega 3.47,33.