Rahvusvahelise ujumisliidu asepresident vahistati kahtlustatuna 1998. aasta mõrva tellimises

Ungari politsei vahistas rahvusvahelise ujumisliidu (FINA) asepresidendi Tamas Gyarfase, keda kahtlustatakse 1998. aastal Ungari meediamagnaadi Janos Fenyo mõrva tellimises.

Fenyo lasti oma autos valgusfoori taga maha püstolkuulipildujaga 1998. aasta 11. veebruaril, kuid kes või miks sellise veretöö tellis, on siiani teadmata.

Teisipäeval andis politsei teada, et on Fenyo mõrva uurimisega seoses vahistanud 69-aastase Budapesti mehe, nimetades teda vaid Tamas Gy'ks. Koos temaga on uurimise all Tamas P, kelle politsei kuulas üle juba eelmisel kuul.

Uudisteagentuur MTI andmetel peitub Tamas Gy taga justnimelt ujumisliidu ametnik Gyarfas, Tamas P olevat Tamas Portik, kes mõisteti ühe teise mõrva eest eelmisel aastal 13 aastaks vangi.

Fenyo mõrva eest saadeti eelmise aasta mais eluks ajaks trellide taha Slovakkia mees Josef Rohac, kes aga ei avaldanud mõrva tellijat. Nädal tagasi teatas Ungari politsei, et on uurimistoimiku uuesti avanud.

Tamas Gyarfas oli kuni 2016. aasta novembrini Ungari ujumisliidu president, kuni ta sealt riigi tippujujate survel lahkus.

Gyarfas on aktiivne olnud ka muude spordialade juhtimisel. Näiteks juhtis ta projekti, millega Ungari ja Horvaatia üritasid endale saada 2012. aasta EM-finaalturniiri korraldusõigust.