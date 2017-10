Raepress: Tondiraba jäähalli kõrvale rajatakse olümpiamõõtmetes ujula

Tallinna linnavalitsus kehtestas Varraku tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada Tondiraba jäähalli kõrvale 50 meetri pikkuste radadega ujula.

„Selle planeeringu järgi on võimalik ehitada jäähalli kõrvale täismõõtmetes, kümne 50-meetrise rajaga ujula,“ ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas linnavalitsuse pressiteates.

„Tegemist on olümpiamõõtmetes ujulaga, mille juures on ka 25-meetrine nelja rajaga soojendusbassein.“

Aas osutas, et ujumisringkonnad on treeningtingimuste parandamise osas muret väljendanud ja parajasti ringkirja koostamas. Tallinna linn aga saab nende muredele vastu tulla. “Oluline on seegi, et antud ujulat saavad kasutada ka tavalised lasnamäelased, mitte üksnes tippsportlased.“

Lisaks ujulale on plaanis alale rajada spordirajatisi teenindav hotell ja klubihoone.

Aas lisas, et detailplaneeringu kehtestamine võimaldab käivitada hankemenetluse projekteerija ja ehitaja leidmiseks.

„Ehitaja loodame leida hoonestusõiguse seadmise konkursi korras,“ ütles Aas. „Sel moel on avaliku ja erasektori koostöös kas juba valminud või ehitamisel juba õige mitu avaliku funktsiooniga hoonet.“