Pöörane plaan: avaveeujuja Bruno Nopponen ujub Rootsist Eestisse

Homme läheb avaveeujuja ja Viimsi Veeklubi asutaja Bruno Nopponen üritama võimatuna näivat – ületada Läänemeri üksinda Rootsist Eestisse ujudes ilma vahepeatusteta. Aeg õnnestumise korral on üle kahe ööpäeva.

Plaani kohaselt stardib Nopponen lennuka ettevõtmise Reval Offshore Challenge raames teisipäeva varahommikul Gotlandilt Rootsis ning kui ilmaolud vähegi soosivad, peaks ta finišeerima Saaremaal 24. augustil kella 12 ajal päeval. Distants linnulennult on 150 kilomeetrit.

“2008. aastal pärast Soomest Eestisse ujumist küsiti, kus ma järgmisena ujuda plaanin. Mainisin, et Rootsi. Nüüd, üheksa suve hiljem, on aeg see vahemaa läbida. Ettevalmistus selleks ujumiseks on mu peas tõsisemalt küpsenud mitu aastat,” räägib Nopponen, lisades: “Distants on linnulennult küll 150 kilomeetrit, kuid ujudes võib see küündida kuni 200 kilomeetrini. Suurimateks takistusteks võivad osutuda hoovused, vee temperatuur, tuulesuund ja füüsiline vastupidavus,” lisas ta.

Nopponeni ujumisteekonnal on kaasas purjekas ja päästekaater, mille peal on nii toitjad, päästjad, meditsiiniline abi, meremehed kui ka filmivõtte meeskond.

Nopponeni saadab mereakadeemia purjejaht Tuulelind. „Meil on väga hea meel sellest saavutusest osa võtta ja Brunot tema teekonnal Eestisse saata. See on tõeliselt tähelepanuväärne saavutus, kui see tehtud saab ja uhke on sellele kaasa aidata. Usun, et tehtud saab ta kindlasti, kui ainult meri ja ilm soosiks,“ sõnas Mereakadeemia direktor Roomet Leiger.

Ettevõtmist toetab Revali Merekool, kes hoolitseb nii saatepaatide kui ka ohutuse eest merel. „Kui korraldajad tegid meile ettepaneku kaasa lüüa, olime kohe nõus,“ rääkis Revali Merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno. „Üks Ivo Linna laul ütleb, et “liiga palju enda kanda võtta võib vaid hull, jättes juhusele ruumi”. Just see lause kajastab kõige olulisemat – peame tagama Brunole meeskonna, et juhusele jääks võimalikult vähe ruumi. Bruno ohutus on kõige olulisem, oma osa mängivad selle tagamises Päästeliidu merepäästjad, meie Revali Merekoolist ja TTÜ Eesti Mereakadeemia. Loodame, et Bruno peab vastu, ilmataat soosib ja ettevõtmine lõpeb plaanipärase kohalejõudmisega,” lisas Hinno.

Siiani on Bruno Nopponeni pikimateks ning keerulisemateks ujumisteks olnud Kihnult Ruhnule (58 km) ja Soomest Eestisse (60 km). Soomest Porkkalast Suurupini jõudmiseks kulus Nopponenil 19 tundi ja 13 minutit.