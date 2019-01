Poliitiline skandaal: Malaisia ei taha Iisraeli ujujaid oma riigis näha ja jääb MM-i korraldusõigusest ilma

Paraujumise MM oleks pidanud Kuchingis algama 29. juulil, kuid Malaisa keelustas Iisraeli osalemise, karistades neid sellega palestiinlaste halva kohtlemise eest. Iisraeli välisminister mõistis otsuse hukka ja süüdistas Malaisiat antisemitismis.

"Kui võõrustajariik jätab poliitilistel põhjustel mõnest riigist sportlased võistluselt eemale, siis ei ole meil mingit muud alternatiivi kui hakata otsima uut MM-i korraldajariiki," vahendab BBC Sport Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee presidendi Andrew Parsonsi sõnu.

"Kõik maailmameistrivõistlused peavad olema avatud kõigile sinna kvalifitseerunud sportlastele ja riikidele, et nad saaksid võistelda turvaliselt ja ilma, et neid diskrimineeritaks."

Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee teatel kinnitas Malaisia paraolümpia nõukogu neile 2017. aastal, et Kuchingi on teretulnud kõikide riikide esindajad. "Pärast seda on toimunud poliitilise juhtkonna vahetus ning uuel Malaisia valitsusel on teised mõtted," lisas Parsons. "Poliitika ja sport ei ole kunagi kokku käinud ning me oleme pettunud, et Iisraeli sportlasi ei lubata Malaisiasse võistlema."

Malaisia uueks peaministriks sai eelmise aasta mais Mahathir Mohamad, keda on pidevalt kritiseeritud tema antisemitislike vaadete pärast.

Malaisia otsust on kaitsnud ka riigi noorte- ja spordiminister Syed Saddiq, kes ütles eelmisel nädalal BBC-le, et Malaisia "kaotaks oma moraalse südametunnistuse ja suuna, kui rahvusvahelise spordiürituse korraldamine "muutub tähtsamaks meie Palestiina vendade ja õdede huvide kaitsest".

2019. aasta paraujumise MM, mis peaks toimuma 29.-4. augustini, on ka Tokyo 2020 paraolümpia kvalifikatsioonvõistluse eest.