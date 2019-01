Paraolümpiakomitee vastus "Radari" saatelõigule: taunime selgelt Spordiklubi Meduusi käitumist

Eilses telesaates “Radar” räägiti juhtumist, kus erivajadusega sportlase võistluseelarvesse ei olnud tema spordiklubi poolt lisatud riigi rahastust, mis sportlaseni oleks pidanud tänase süsteemi kohaselt liikuma läbi kolme organisatsiooni: Eesti paralümpiakomiteest Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliitu ning sealt omakorda läbi spordiklubi sihtotstarbeliselt sportlaseni, seisab EPK kodulehel.

Eesti paralümpiakomitee seisukoht on, et läbi kolme organisatsiooni riigiraha ja aruandluse liikumine sportlaste vahel on iganenud ja vajab põhimõttelist muutust.

“Rahade sportlaseni jõudmist saab kõige paremini kontrollida, kui paralümpiakomitee all oleksid spordiklubid oma sportlastega otse, mitte läbi erinevate katusorganisatsioonide nagu see on täna,” lisas Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee liige ja endine parasportlane Alar Õige.

Eilses saates spordiklubi juhtumist rääkides on Õige sõnul Eesti Paralümpiakomitee nõudnud omalt poolt klubilt ka kohest rahade ümberarvestust ja kompenseerimist sportlasele, mis tänaseks on klubi poolt tehtud. Parendatud on süsteemi, mis annaks selgema ülevaate rahade kasutusest.

“Taunime selgelt klubi käitumist,” lisas Õige. “Täna on paralümpiakomitee olukorras, kus on omalt poolt kõik nõutud summad õigeaegselt välja maksnud, kuid see ei ole jõudnud sportlaseni. Vahekihi poolt on tagasi saadetud aruandlus, kuid läbi mitme organisatsiooni raamatupidamise on täpsem kontroll rahade liikumisest ja kasutamisest paralümpiakomitee jaoks väga keeruline.”