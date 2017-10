Olümpiaujula toetuseks on kogutud üle 1500 allkirja

Eesti endised ja praegused tippsportlased ning treenerid on mures ujumisõpetuse ja tippujumise pärast Eesti Vabariigis, sest aastal 2017 pole pealinnas ühtegi 50 meetrist toimivat ujulat. Olümpiaujula toetuseks on kogutud juba üle 1500 allkirja.

“50 meetrises basseinis ujumine on väga erinev lühirajal ujumisest. Pikas basseinis ujumine on tunduvalt raskem ning vajab rohkem pingutust, kuid samas teeb see minust ka parema ujuja,” räägib Martin Liivamägi, lisades: “Mina kasvasin üles võimalusega treeninda 50 m basseinis, kuid seda privileegi ei saa enam paljud Eestis treenivad lapsed ja tippujujad kasutada, sest puudub nii-öelda korralik treeningbassein. Tippspordi tase maailmas liigub aina kiiremini edasi ja et teistega võrdselt võistelda, vajame hädasti 50 m ujulat. Tegelikult oleks Tallinnasse vaja rohkem kui ühte 50 m ujulat.”

Olümpial käinud ujujatest ja triatleetidest toetavad 50 m basseini loomist Eestisse Martin Liivamägi, Triin Aljand Mankoč, Marko Albert, Indrek Sei, Martti Aljand, Jana Kolukanova, Ilmar Ojase, Maria Romanjuk, Miko Mälberg, Martin Allikvee, Andres Olvik ja Kaidi Kivioja. Lisaks olümpial käinutele toetavad ettevõtmist endistest ja praegustest tippujujatest ka Kregor Zirk, Jane Rose (endise nimega Trepp) ja paljud teised.

Kõik, kes soovivad olümpiaujula toetuseks allkirja anda, saavad seda teha lehel: petitsioon.ee/eesti-vajab-olumpiaujulat/

Allkirja andmiseks pole vaja ei ID-kaarti ega ka mobiil-ID’d, piisab vaid e-maili kinnitusest.