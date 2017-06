Michael Phelps võtab mõõtu mõrtsukhaiga

"Maailma kõige edukam sportlane kutsub välja maailma kõige ohtlikuma kiskja" on lause, millega kutsutakse inimesi ülesse vaatama erisaadet, mis antud võiduujumisest tehakse.

Phelps, kellel on 23 olümpia kuldmedalit, jäi pensionile 2016. aastal ja väidab, et on alati unistanud hai vastu ujumisest. Ameeriklane ujub kümme kilomeetrit tunnis, kuid mõrtsukhai kiirus võib ulatuda kuni 40 km/h. Nende kahe vastasseis peaks toimuma juulis.

Ujuja võistleb loomulikult metallist puuris, et kaitsa enda elu.

I was able to do something that I had always wanted to do! https://t.co/2CJplWMkMP